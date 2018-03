Continúa la búsqueda de Gabriel tras hallar una camiseta suya con su ADN

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en su cuenta de Twitter que las pruebas realizadas "han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de Gabriel Cruz", y ha comunicado por teléfono a los padres del niño el resultado de los análisis efectuados con la prenda, localizada en el entorno de la depuradora de Las Negras, en Níjar (Almería), por el padre y su pareja.

"En la mañana de hoy, a primera hora, la Guardia Civil que está trabajando en el caso ha trasladado a sus padres que después de los estudios que se han hecho en la brigada de criminalística de Madrid se había detectado en la camiseta que el pasado sábado fue encontrada restos de ADN del menor", ha afirmado Zoido en declaraciones a los medios en Guadalajara.

Ha añadido que a partir de ahora, la búsqueda se hará de una forma "más selectiva y desde un punto de vista más técnico para poder revisar aquellos puntos más típicos como pueden ser cortijos abandonados, balsas o algún tipo de instalación que se considerara".

Hoy, lunes, han trabajado sobre el terreno medio centenar de voluntarios y ha aumentado el número de profesionales, unos 200 entre Policía Local, Protección Civil, GREA y voluntarios de bomberos.

A primera hora de la mañana de este lunes se reanudaron las labores de búsqueda y rastreo con la configuración de los primeros grupos que han peinado caminos, espacios y puntos singulares para hallar algún signo del destino del menor.

En declaraciones a los medios en la localidad nijareña de Las Negras el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez, ha apuntado que la confirmación de que la camiseta interior localizada cerca de una depuradora en Níjar contiene ADN del niño, no supondrá ningún cambio o reorganización en la búsqueda.

Ha revelado que se "mantiene la búsqueda en un radio de 6 kilómetros como estos días atrás y se ha ampliado en lugares selectivos hasta los 12 kilómetros".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado por su parte que la camiseta con restos de ADN de Gabriel "sigue siendo analizada" y "cabe esperar que arroje más información".

La madre del menor, Patricia Ramírez, ha afirmado que la llamada de Zoido ha sido para ella "un rayo de luz de estar en el camino". "Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo, si no de una manera, porque lo van a dejar en un parque...Es que tiene que ser así, es que va a venir con nosotros, es que esta es la fuerza que llevamos", ha dicho la progenitora.

Agotada, ha lanzado un nuevo mensaje a su hijo: "Mi amor, estamos aquí y vamos a encontrarte y estamos ya como hemos dicho mil veces, dispuestos a todo lo que haga falta para estar con él y lo vamos a encontrar".

Por su parte, Ángel Cruz ha rogado que si alguien ve "alguna cosa extraña por algún sitio, algo que no le cuadra, que avise, que llame a la Guardia Civil y den alguna pista o digan dónde puede estar". "Le vamos a encontrar", ha recalcado.

Los padres han confirmado además que pretenden convocar una concentración este jueves para fortalecer la búsqueda.