Mariano y el lobo

La fábula del pastor y el lobo –Juan o Pedro, según los gustos–, y que conviene no confundir con la composición de Serguéi Prokófiev ‘Pedro y lobo’, relata la historia de un joven que aburrido del cuidado de sus ovejas buscaba diversión lanzando falsos avisos de ataques contra su rebaño. Sus muchas mentiras, con las que lograba arrastrar una y otra vez la solidaridad de sus vecinos, acabaron por convertirse en realidad cuando ya nadie le hacía caso. Así, en la más absoluta soledad, sin socorro alguno, terminó observando impotente cómo el lobo devoraba a sus ovejas.

Las advertencias, en forma de repetidos avisos, mitad verdad mitad mentira, han definido la acción política del PP. Su relación con el votante ha quedado sostenida en una permanente descripción de los peligros que supuestamente arrastran otros partidos. Enfangados en sus muchos problemas, los populares han recurrido a la paja en el ojo ajeno ignorando la viga en el propio. Ocurrió de este modo con Podemos, visualizado como la gran amenaza, y ahora comienza a reproducirse en idéntica forma con Ciudadanos.

Este divorcio fascicular que describe la progresiva separación entre Ciudadanos y el PP, producto del aire logrado por la formación de Albert Rivera tras las elecciones catalanas, ha generado una ofensiva en la filas populares para encasillar a los naranjas como una formación carente de ideología e inclinada a cualquier pacto de conveniencia. Rajoy, quien ha descubierto el ‘cholismo’ y sabe, al igual que el entrenador del Atlético de Madrid, que es preferible ir "partido a partido" sin proyectar la mirada hacia el medio o el largo plazo, ha incorporado a su análisis el casi seguro pacto entre el PSOE y Ciudadanos. El presidente, que sabe que no puede presentarse a unas elecciones generales (él o su posible sustituto) sin recuperar parte de los votantes robados por Rivera, tiene claro que no hará coincidir los comicios autonómicos y municipales con los nacionales. Su estrategia, aparte de alargar la legislatura todo lo que sea posible, se aguanta sobre su convencimiento personal de que las autonómicas servirán para materializar un buen número de acuerdos entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, algo que cree que ayudará a desenmascarar a Ciudadanos. A juicio de los populares, su votante huido y hoy en manos de Ciudadanos no tolerará un acuerdo con el PSOE, con la izquierda.