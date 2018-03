Tómbola política

Por si alguien no se había dado cuenta, aunque lo normal es que no lo haya advertido por desconexión terapéutica, el país está en plena precampaña electoral. Ya con la vista puesta en las autonómicas y municipales de 2019, el presidente Lambán acaba de prometer una reforma "razonable" del impuesto de sucesiones. Un movimiento pronosticado de antemano en estas mismas líneas, aunque eso signifique poco. Lo que importa es constatar que nunca hubo razones para ser la Comunidad más cara e injusta con este tributo y que solo rectifica, ya veremos hasta dónde, cuando empezamos a desempolvar las urnas. Por lo visto, es lo que único que mueve y conmueve. Si no, vean también a Montoro –el ministro que más ha subido los impuestos en la historia de España– prometer deducciones en el IRPF de los pensionistas cuando estos levantan en la calle los brazos con los que han de depositar sus votos. O al mismísimo Rajoy prometiendo el EVA para Zaragoza, inicialmente concebido en exclusiva para el paraíso de la inversión pública que el PP intenta en Cataluña para aplacar las ansias independentistas. Si la vida es una tómbola, la política, también. Ya veremos quién se lleva el premio.