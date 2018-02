El abogado de Miñanco exige que se anule el juicio porque estima que la causa ha prescrito

El abogado de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, ha pedido este martes la nulidad del juicio contra su cliente ya que considera la causa prescrita y ha acusado al fiscal de hacer una investigación "prospectiva" para sentar a su cliente "por todas la vías" en el banquillo.

Miñanco se enfrenta este martes y el jueves en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por el que el fiscal le pide 6 años de prisión y 10 millones de multa.

Durante las cuestiones previas, el abogado de Miñanco ha asegurado que el hecho de que su cliente "tenga unos antecedentes no significa que no tenga derechos" y ha concluido: "No admitiremos jamás culpabilidad".