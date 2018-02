Adiós al maestro Forges

Cuando me acuesto ya no veo en Twitter el adelanto del dibujo del maestro Antonio Fraguas, ‘Forges’, que publicaba todos los días en el diario ‘El País’ (desde 1995), como antes hizo en ‘El Mundo’, ‘Diario 16’, ‘Informaciones’ o ‘Pueblo’, y ya no es lo mismo sin esa sonrisa socarrona tras leerlo. Pero nos quedan muchos detalles únicos para todos los españoles que lo seguíamos como un símbolo. Sus viñetas nos enseñaron a conquistar la Transición, a disfrutar la democracia y a sufrir la crisis o la corrupción, entre las mil aristas a las que supo sacarles punta.