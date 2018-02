El himno mudo

En archivo tengo una decena de letras para la música del Himno Nacional e imagino que habrá más. En el siglo XIX

Una, tremenda, es la tradicionalista que declara "guerra al perjuro / traidor y masón / que con su aliento impuro / hunde la nación". No he sabido dar con el autor, lo cual me alivia.

En 1843 hizo otra el elegante Ventura de la Vega, nacido en la Buenos Aires aún española, pero con la musa de espaldas: "¡Unión, españoles, / al grito acudid!: / ¡Dios salve a la Reina! / ¡Dios salve al país!". Era de circunstancias (guerra carlista contra Isabel II) y sin ambición de perdurar. Llamaba a España "la ibera nación", con merma para Portugal, Y, si la letra carlista culpaba de los males patrios a los masones impíos, don Ventura opinaba que "las ciegas discordias / son lazos que artera / la envidia extrangera / nos tiende quizás". El remedio era doble: "el Código santo / que es ley de Castilla, / y el trono en que brilla / la augusta Isabel". O sea, la restrictiva Constitución de 1837, reducida a código castellano, y la Monarquía liberal.