El ruido no perturba al erizo

En un memorable ensayo, Isaiah Berlin realizó una sutil distinción de los seres humanos a partir de un verso helenístico: la zorra sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una importante. Según el filósofo, los erizos simplifican la complejidad del mundo y reúnen su diversidad en una única idea; los zorros, a cambio, son incapaces de reducir todo a un solo pensamiento y están constantemente moviéndose entre múltiples ideas y experiencias. Aplicado este axioma a la actual pugna en el centro-derecha español, por un lado está Mariano Rajoy que, como el erizo, es obstinado y perseverante; por otro, Albert Rivera que, como el zorro, es astuto y sabe adaptarse a los cambios.

En octubre de 2016, el líder del nuevo partido naranja le dio al del viejo partido azul su imprescindible respaldo para que siguiese en la Moncloa. Pero, desde entonces, el presidente lo ignora con alevosía mientras el monotema catalán lo acapara todo. Y el Gobierno renquea lastrado por el ‘estilo Rajoy’ y por estar en minoría parlamentaria. El monótono deambular de la política española solo se ve alterado por el gran ruido que generan las encuestas. En las últimas, el epígono español de Macron se ha visto lanzado al estrellato gracias a la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas y a la debilidad de los demás partidos.

El ruido ambiental es muy grande. Incluso algunos conjeturan que los decibelios pueden resquebrajar las paredes de Génova. Pero el ruido no perturba a los erizos. Rajoy ha dejado claro esta misma semana que la legislatura no será corta: prevé que los presupuestos de 2018 se aprueben en junio y, si no logra de nuevo el apoyo de Ciudadanos y el PNV, ha recordado que puede seguir gobernando con el presupuesto de 2017, que ya está prorrogado.