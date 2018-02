El desesperado llamamiento de una madre cuyo hijo sufre bullying

"Buenas. Grabo este vídeo...". Las lágrimas le impiden continuar, pero toma aire y vuelve a intentarlo. Rocío es la mamá de un niño que cursa segundo de la ESO en un instituto murciano. Según denuncia en un vídeo difundido en redes sociales su hijo es una víctima más del acoso escolar que se sufre en el aula. Con desesperación y rota de dolor, hace un llamamiento desesperado para que se agilicen las listas de espera en Salud Mental de la región, donde acudió para que atendieran al niño de urgencia hace unos días... y todavía sigue esperando.

"Desde que mi hijo entró al sistema educativo está sufriendo bullying. Todo empezó en la escuela y se ha trasladado al instituto", lamenta la madre de la criatura que en un intento por visibilizar esta situación ha recurrido a las redes sociales para denunciarlo públicamente porque su hijo -relata- "no quiere ir más al instituto, y me ha dicho que ya no puede más".

Hola, @Murciasalud; esta vecina de Molina de Segura, Murcia, hace un llamamiento desesperado a vuestra implicación, por el #bullying que sufre su hijo y destroza a la familia. Si son tan amables de darle soluciones, se lo agradeceríamos todos. @nachoguerreros @RedAipis pic.twitter.com/17Cdy2rGQG — FamiliaresDeDoloresN (@humanizacionSS) 22 de febrero de 2018

El menor cursa 2º de la ESO en un instituto murciano de Molina de Segura, y según denuncia la madre "no puede soportar el acoso" que asegura sufrir en este centro educativo. La madre, entre lágrimas, confiesa que el niño le dijo que había pensado en quitarse la vida, y sin saber a quién acudir, pidió cita hace unos días en Salud Mental. El menor tiene necesidades educativas especiales y cada cuatro meses recibe atención médica. "No sé cómo ayudar a mi hijo, ya he hablado con la tutora del instituto...", dice desesperada.