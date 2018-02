Sáenz de Santamaría ve ridículo un Govern simbólico

Sáenz de Santamaría se ha referido a esa posible fórmula que negocian Junts per Catalunya y ERC en una entrevista en Telecinco en la que ha subrayado que lo que se evidencia con ella es que se está llegando a los "últimos estertores" de Puigdemont tras su "megalomanía absurda".

"Está poniendo un precio para quitarse de en medio", ha añadido antes de advertir de que los independentistas pueden buscar un "aparcamiento" para el expresidente de la Generalitat pero no pueden hacerlo a costa de Cataluña ni de la dignidad de las instituciones catalanas.

En ese contexto ha insistido en que los independentistas no están buscando una solución para Cataluña, sino una propuesta que intente "salvar el tipo" a Puigdemont.

"Aquí no hablan del futuro de Cataluña sino de cómo Puigdemont no queda desairado", ha añadido antes de reiterar: "Es una solución absurda (un Govern simbólico) y ridícula si no fuera porque hemos perdido toda capacidad de sorpresa. Van de ridículo en ridículo hasta el ridículo final".

"Ningún remedio para Puigdemont"

Sáenz de Santamaría ha criticado las reuniones entre JxCAT y ERC en Bruselas para "salvarle el tipo a un señor que ha incumplido la ley" y que se ha "fugado" en vez de dar cuentas ante la Justicia. "Estamos hablando de cómo Puigdemont no queda desairado. Es una megalomanía absurda, una solución imposible y ridícula si no fuera porque con Puigdemont hemos perdido ya toda capacidad de sorpresa. De ridículo en ridículo hasta el ridículo final", ha apostillado.

Al hilo de esta propuesta ha recordado que hace unos años se abrió una "polémica" con una concejal de Castillejos de la Sierra que quería votar desde Chicago y se criticó entonces que quisiera "pretender votar desde Illinois". Y ahora, ha proseguido, se está tratando "con seriedad" a unos dirigentes de JxCAT y ERC que están analizando "cómo constituyen un comité de la república en Bruselas".

"Esto ya está dando los últimos esterores y no tiene ningún remedio para el señor Puigdemont", ha enfatizado, para añadir que la "única posibilidad" que tiene el expresidente catalán es "o cumplir con la Justicia o retirarse hasta que sea reclamado".

Aviso a Torrent

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que si apoya ese tipo de iniciativas dejaría "bastante tocada" a la institución que ahora preside porque sería "la primera vez" que se asuma que el Parlamento no es el sitio para la investidura.

Aunque ha dicho que los independentistas viven en "una realidad paralela desde hace mucho tiempo", ha pedido "un poco de seriedad" con los catalanes porque están dejando claro que Cataluña "hace mucho tiempo que les dejó de importar". De hecho, ha recalcado que con la aplicación del 155 de la Constitución han comprobado que allí "se dejó de gestionar" pero gracias a ese precepto constitucional los ayuntamientos "cobran antes" y "se hace política social" en Cataluña.

Niega contactos con el independentismo

Tras asegurar que Puigdemont "solo piensa en él" y que da la sensación de que los demás independentistas están "deseando quitárselo de en medio", Sáenz de Santamaría ha negado contactos con el independentismo. "Con fugados de la Justicia o encarcelados no tenemos relación", ha aseverado.

Además, la vicepresidenta del Gobierno ha admitido que los expresidentes autonómicos pueden recibir una asignación pero ha recordado que para eso hay que "cumplir unas obligaciones" y en este caso están hablando de un "huido" de la Justicia. "Espero que Puigdemont no piense que va a seguir ni gobernando Cataluña ni viviendo a costa de Cataluña", ha aseverado.

En este sentido, la 'número dos' ha dicho que no quiere pensar que estas propuestas que se están haciendo sean para "arreglarle" a Puigdemont "la vida no ciertamente barata que lleva en Bruselas". "Ni puede ser presidente de la Generalitat ni va a vivir a costa de los catalanes", ha afirmado rotunda.

Activar la euroorden depende del Supremo

Ante la posibilidad de que se active la euroorden contra Puigdemont, la vicepresidenta ha indicado que esa decisión no depende del Gobierno sino de los jueces. "Se puede activar cuando el Tribunal Supremo lo considere oportuno y considere que se dan las circunstancias", ha apuntado.

Después de los mensajes de Puigdemont al exconseller Toni Comin admitiendo que el plan de Moncloa "triunfa", desvelados por Telecinco, la vicepresidenta ha asegurado que ya están viendo que no se busca "una solución" para Cataluña sino que está "poniendo un precio para quitarse de en medio con lo que él considera una cierta dignidad". Además, ha agregado que ha dejado una "herencia bastante negra", con un "enorme" daño económico y un ambiente social "crispado".

Critica que Arrimadas no se haya movido

"Esto ha llegado a su fin", ha proclamado Sáenz de Santamaría, que cree que con propuestas como la investidura simbólica lo que hacen es "denigrar" a la Generalitat, el Parlament y a los catalanes. Tras asegurar que "es ridículo todo", ha dicho que la "generosidad" del expresidente catalán "brilla por su ausencia" y que están viendo su "egoísmo personal y político".

Finalmente, la vicepresidenta ha recriminado a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que no se haya "arriesgado", ya que, a su juicio, debería haberse "movido" dando el paso para la ir a la investidura. En ese escenario, ha proseguido, tendría el apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy.