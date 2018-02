Incautan en Toledo tres patas y un colmillo de elefante transformados en taburetes y paragüero

Igualmente y gracias a la colaboración ciudadana, este cuerpo tuvo conocimiento de la existencia de un colmillo de marfil tallado de la misma especie de elefante, expuesto en un escaparate de un comercio de esta misma localidad.

En ambos casos, las personas poseedoras de estas piezas carecían de las autorizaciones necesarias para su posesión o venta, por lo que la Guardia Civil las decomisó y las puso a disposición del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de Toledo, al estar considerado como infracciones administrativas a la Ley de Contrabando.

Un inspector del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (Soivre), perteneciente a Comercio Exterior, determinó la autenticidad de las piezas incautadas por la Guardia Civil.

SEPRONA #Toledo incauta 3 patas y un colmillo de elefante transformadas en taburetes y paragüero que estaban a la venta

Si tú no compras➡Él no vende➡Él no trafica➡Él no mata https://t.co/hdRze2YXiE pic.twitter.com/NYQ5Cu1jz9