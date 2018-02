El violador detenido en Madrid amenazaba de muerte a las víctimas para que no le vieran la cara

Fuentes policiales han detallado que el detenido, que ya ha ingresado en prisión, tiene 22 años, es de nacionalidad ecuatoriana y tiene antecedentes por robos con violencia, por lo que no estaba fichado como agresor sexual. Sus víctimas no sobrepasan los 20 años y dos de ellas, menores de edad, una de 13 años y otra de 15 años.

El detenido, que está acusado de un delito de violación y cuatro de agresión sexual, siempre utilizaba el mismo 'modus operandi'. Elegía a sus víctimas en el interior del suburbano cuando el Metro cerraba (entre la 1 y las 2 de la madrugada) y poco después de abrir (entre las 6 y las 7 de la mañana).

Tras salir de la estación de Metro, aprovechando la oscuridad de la noche o madrugada, las seguía durante unos metros hasta que las abordaba por la espalda. Aprovechaba la nula presencia de viandantes, de cámaras y de vigilantes de seguridad para atacarlas por la espalda.

Usaba la que se conoce como técnica del 'mataleón', intentándolas estrangular y tirándolas al suelo para dejarlas débiles con el fin de abusar de ellas sexulamente. Después las amenazaba de muerte para que no vieran su cara o para que no le identificaran o denunciaran si le habían visto. "No me mires, que si no te mato", les advertía. También les robaba sus pertenencias.

En el mes de febrero del pasado año, dos chicas jóvenes sin relación aparente entre ellas denunciaron ante la Policía Nacional que, cuando regresaban a sus casas de madrugada, un individuo las abordó por la espalda a la salida de la estación de Metro de Opañel y las agredió sexualmente.

Durante la investigación los agentes recopilaron información de otras agresiones sexuales que ocurrieron en las proximidades de esa estación, llegando a la conclusión de que el autor de todas ellas era la misma persona. De hecho, el detenido actuó dos veces en febrero, con horas de diferencia, otras dos veces en marzo y una última en junio, han señalado las mismas fuentes.

Tras meses de indagaciones y una "ardua" labor policial, el 13 de diciembre el presunto autor de estas cinco agresiones sexuales fue identificado e inmediatamente detenido.

En el registro de su domicilio, los agentes encontraron diversas prendas y calzado que vestía en el momento de cometer los hechos y que fueron reconocidas por las víctimas. Curiosamente, siempre utilizaba el mismo polo y zapatillas, tanto para su vida diaria como para sus agresiones, por lo que fue una de las pruebas que llevaron a la Policía al sujeto.

La Unidad de la Familia y Mujer de la Policía Judicial de Madrid, que es la que ha llevado la investigación, señala que el arrestado era agresivo y actuaba de manera cada vez más violenta "por su insaciable voracidad sexual". Sus actuaciones ya estaban generando una alarma social en el barrio.