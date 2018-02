Correa cree que Rajoy aprobaba los "gastos de campaña" irregulares del PP

El considerado cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, s e ha mostrado convencido de que hay una trama de corrupción en el PP y ha apuntado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el responsable del partido que "daba el OK" a los gastos de campaña y otros ordinarios cuando era secretario general.

Durante sus más de dos horas de comparecencia por videoconferencia desde la cárcel madrileña de Valdemoro en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, Francisco Correa ha respondido a más preguntas de lo que había avanzado al principio para no perjudicar su estrategia de defensa en los procesos judiciales en los que está inmerso.

Tras los silencios y respuestas cortantes al diputado del PSOE Artemi Rallo y después de emplazar a los diputados si quieren a hablar "durante 28 horas diarias cuando todo acabe", Correa ha respondido a Bildu, Podemos y Ciudadanos la mayoría de preguntas.

Entre ellas, ha dicho que no ha tenido relación con Rajoy, como tampoco con José María Aznar, pero que cree que el actual presidente del Gobierno "daba el OK" a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España cuando ocupaba la secretaría general del partido.

Y a la pregunta de si le constaba que era Rajoy quien aprobaba esos pagos ha contestado: "Pienso que sí" antes de haberse mostrado convencido de que hay una "trama PP" más que una "trama Correa".

"Creo que esto es así, es una trama PP, no lo había pensado pero tiene usted razón", le ha dicho al diputado de Podemos Txema Guijarro que le ha recordado que el caso Gürtel en sus distintas piezas está salpicado de nombres que han militado en el PP o están bajo la disciplina de ese partido.

De hecho, ha subrayado que sus trabajos con el PP han tenido "dimensión judicial" precisamente por tratarse de un partido político. "Si en lugar del PP es una multinacional no estaríamos aquí", ha lamentado, no sin antes reiterar en varias ocasiones su convencimiento de que "los partidos se financian de la misma forma, todos, es un secreto a voces".

"¿Volvería a trabajar con el PP?", le ha preguntado el diputado de Ciudadanos Toni Cantó. "Sinceramente no, he trabajado con empresas muy importantes", ha respondido Correa, que ha calificado esta experiencia como "muy atractiva" pero que no la repetiría después del "circo y la feria política" generados por "periódicos y la televisión"."Nosotros hemos estado en medio. Nos ha tocado a nosotros (los empresarios) la lotería", ha lamentado Correa ante los diputados a los que ha reiterado en varias ocasiones que, como empresarios, "hacían un trabajo y luego cobraban".

Correa nunca se ha considerado "mal pagado" por el PP, aunque se siente "un poco abandonado", después de, según él, haberle ahorrado mucho dinero durante muchos años.

En otro momento de su comparecencia y a preguntas del diputado de Bildu Oscar Matute sobre el significado del caso Gürtel, su cabecilla ha vuelto a reiterar que eso es algo que se creó en 2008 o 2007 porque mi empresa colaboraba con el PP. Ha rechazado que le llamen "don Vito", un apodo que, según él, se han inventado los políticos y los periodistas porque a él todo el mundo le dice Paco Correa y ha recriminado que hayan estado condenados antes de ser juzgados.

Porque, ha reiterado respecto a la causa que afecta al PP de la Comunidad Valenciana, su empresa realizó un trabajo honrado y luego lo cobró y "eso lo dijo ya Ricardo Costa y otros diez empresarios lo han confirmado".

Respecto al caso Fitur -ha sido condenado a 13 años de cárcel por el amaño de los contratos de la Generalitat para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana de 2005 a 2009- Correa ha denunciado que Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" estén como él en la cárcel.

"No deberían estar en prisión por construir un stand de Fitur. Yo reconozco que tenía una relación con el partido, pero la gente que ha trabajado en mi empresa...", ha dicho.

Entre las preguntas sin contestar, Correa se ha acogido a su derecho a preservar su defensa sobre la supuesta la información contenida en el pendrive del extesorero del PP Luis Bárcenas porque este asunto "está una pieza importante de un procedimiento".

La comparecencia de Correa como la misma comisión ha vuelto a ser objeto de las criticas por parte del PP, calificada de "show", "juicio paralelo", "dislate" o "desvarío jurídico", en palabras de Beatriz Escudero.

"Las actuaciones de los diputados en estos nueve meses están, es lo que parece, en enmendar la plana a los jueces", ha concluido la diputada del PP antes de dar una última palabra al compareciente Correa: "Escuchando al PP, queda claro ante toda España que todos los partidos tienen un grave problema de financiación (...) y esto es un paripé".