Ciudadanos crece

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) corrobora que la gestión de la cuestión catalana ha dado alas a Ciudadanos. Así, se afianza como tercera fuerza política, superando a Podemos. A cambio, PP y PSOE bajan, pero se mantienen como las dos primeras. Es obvio que no hay tensión electoral entre los ciudadanos porque las elecciones están en un horizonte aun muy lejano. No obstante, la tendencia más clara es la subida del partido naranja (de 3,2 puntos respecto al CIS de octubre) y que lo hace recibiendo apoyos de los otros tres competidores. Esta tendencia se ve confirmada por el hecho de que Rivera no solo es el líder mejor valorado, sino que su calificación mejora entre los votantes de los demás partidos. En cuanto al PP, se sigue desangrando en el centro-derecha y Mariano Rajoy sufre una significativa caída de valoración entre los votantes de su partido. Al PSOE, la crisis catalana le ha provocado más daño electoral que a Podemos: los socialistas han perdido 1,1 puntos frente a un incremento de 0,5 de los morados. Y eso que la valoración de Pablo Iglesias sigue cayendo incluso entre sus propios seguidores.