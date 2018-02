¡Cómo cambian las cosas! Hace apenas tres o cuatro años las manifestaciones eran para denunciar que los niños se quedaban sin almorzar en el colegio, que a la gente la echaban de su casa o le cortaban la luz y que la sanidad y la educación públicas estaban en trance de desaparecer bajo el hacha de los recortes. Mareas de todos los colores. Ahora en cambio la tendencia es salir a la calle para pedir que nos quiten impuestos. La emergencia social se ve que ha pasado a mejor vida. No se sabe si la hemos superado, pero desde luego ya no emerge en la superficie política. ¿Será la recuperación económica? Hay en marcha ahora mismo dos revueltas fiscales, una contra el impuesto de sucesiones y otra contra el ICA. El Gobierno de Aragón dice que sucesiones solo afecta a los ricos, pero debe de estar equivocado, porque si todos los que han firmado para que lo supriman fueran ricos, Aragón sería Jauja. Del otro lado, ver a la extrema izquierda y a los ecologistas protestar contra un impuesto medioambiental y recetado por Europa es todo un poema, aunque no se sabe si se trata de poesía épica, lírica o cómica. Bueno, viendo las coletas del diputado Arrojo, tampoco caben muchas dudas.