Proponer otro candidato

Ni quiméricos procesos constituyentes –como firmaron Juntos por Cataluña y la CUP– ni dobles presidencias –como sugiere Junqueras– ni nuevas tretas para burlar la legalidad. Lo que requiere la situación catalana es que se designe, cuanto antes, un candidato a presidente de la Generalitat que no esté procesado ni en busca y captura y que, por tanto, pueda presentarse ante el Parlamento y solicitar la investidura. El presidente de la Cámara tiene que abrir una nueva ronda de contactos y los partidos separatistas deben reconocer explícitamente, como ya hacen de manera tácita, que Puigdemont no puede volver a ser presidente y proponer otro nombre. Ya no tiene sentido que ERC siga dando avisos al expresidente prófugo para que se haga a un lado. Se trata simplemente de prescindir de él, que parece decidido, por otra parte, a instalarse –y cómodamente– en Bruselas. De otro lado, los partidos constitucionalistas –y especialmente Ciudadanos, ganador de las elecciones– deben valorar si no es este el momento de cambiar el paso y buscar un debate de investidura con Arrimadas como candidata. Tendría sus riesgos, pero permitiría visualizar una alternativa al nacionalismo y activar los plazos para evitar un bloqueo institucional. Dejar la iniciativa en manos de los secesionistas no puede ser la única opción.