La Moncloa, 'triomfant'

Dice Carles Puigdemont que la Moncloa gana. Y lo que es mejor para el Gobierno no es que lo haya dicho, sino que se lo ha puesto por mensaje a un compinche y lo han pillado las cámaras. La primera intentona golpista del secesionismo catalán fracasa, como muchos matrimonios que terminan y muchos adolescentes que empiezan, por culpa del móvil. El móvil, no como arma, sino como síntoma que causa prueba. Puigdemont está triste –para todo tiene– y se desahoga en la inmediatez de la mensajería urgente. Nunca un mensaje instantáneo durará tanto.

Calderón y Velázquez tardaron lo suyo en contarnos la rendición de Breda y Puigdemont nos cuenta la suya en un puñado de mensajes. Los conspiranoicos creen que el receptor del mensaje enseña la pantalla a cámara como las chicas del boxeo enseñan el cartel con el número de asalto que toca. No le veo mucho sentido a fingir un ‘robado’ en el ‘posado’; y mucho menos, reconociendo así, a las bravas y sin aristas, el triunfo del enemigo, o sea, del Gobierno de España, o sea, del Estado.

El caso es que el expresidente prófugo por fin ve su derrota al contemplar en pie la Moncloa. Una vez me dijo un independentista muy original eso de que ‘Madrit’ nos roba y le pedí por favor que especificase si era todo Madrid o si había detectado el delito más por la parte de Pozuelo, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. El separatismo es un independentismo de sinécdoque y metonimia, y la metonimia ha sido muy estudiada en la psicología como recurso para ocultar frustraciones. Dicen Madrid pero quieren decir Estado de derecho; y dicen España pero quieren decir modernidad, democracia y Europa. Puigdemont dice la Moncloa pero quiere decir táctica, inteligencia y prudencia –no sé si estrategia– en la acción del Estado para resolver esta primera asonada.

Dicen que Puigdemont se queda, pero no es la quietud el rasgo principal de los tocados por ese ingenio carismático del que le acusan los partidarios ni por la enajenación mental transitoria que le subrayan algunos psicólogos y detractores. Probablemente Puigdemont vendrá conforme se acerque el verano, porque el calor es tiempo que azuza mucho las patologías. Mi diplomacia innata –de la que siempre se me acusa con cariño– y la prudencia propia de este periódico me llevan a negar cualquier tipo de trastorno en el prófugo Puigdemont, en el que no aprecio sino cabezonería.

Puigdemont es un poco ese cliente en apuros legales por atropellar con su moto a dos ancianas que llama fascista al Estado opresor por querer agravarle la pena y quitarle la moto solo por conducirla borracho y sin carné. Para los locos de nuestro tiempo todo el mundo es muy fascista, porque leen el mundo al revés y creen que todo y todos están contra ellos, de donde deducen que hay una conjura opresora contra su persona. Y contra su moto.

Los únicos locos apreciables son los que nos ha traído el surrealismo a la literatura; de ahí Puigdemont debería extraer la enseñanza, ahora que todavía está prófugo y cuerdo, de que el genio puede acabar volviéndose loco, como le pasa un poco a Federico Nietzsche. Manuel y Cayetana me decían ayer: "Papá, cambia esta canción, que es muy vieja, es de septiembre". Ahora va a resultar que, en este mundo de la ‘generación Y’, los mileniales y las nespresso, lo más perdurable es la mensajería instantánea del Whatsapp. La Moncloa, ‘triomfant’.