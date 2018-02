El rapero Hasel: "Los miembros de los Grapo son para mí ejemplos de resistencia"

El rapero Pablo Hasel ha explicado este jueves en el juicio contra él por alabar a grupos terroristas e insultar a la Corona y a la Policía en Twitter, que los miembros de los Grapo son para él "ejemplos de resistencia" y que sus críticas al rey émerito son "datos objetivos" que han aparecido en medios de comunicación.

Hasel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla y que se enfrenta a dos años y medio de cárcel por estos hechos, ha reconocido ser el autor de esos tuits y, tras definirse como comunista, ha destacado que los Grapo "son comunistas que son ejemplos de resistencia" por las condiciones "muy duras" que han tenido, según él, que sufrir en la cárcel.

"Defiendo la libertad para que cada uno escoja sus ejemplos de resistencia, a mi nadie me tiene que decir quién es un ejemplo", ha insistido el acusado -que en 2014 ya fue condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo-, al indicar que a él, por ejemplo, no le gustan los marines estadounidenses, pero "no pediría cárcel a quien diga que les representa".