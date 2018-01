Rajoy se retracta de sus palabras y dice hará todo lo posible por la igualdad salarial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha retractado este martes de sus palabras en las que dijo que no entra en las competencias del Ejecutivo igualar salarios entre hombres y mujeres y ha garantizado que está dispuesto a hacer todo lo posible para que haya "justicia" en este asunto.

Rajoy, en una entrevista en Televisión Española en la que ha sido preguntado por la polémica de sus declaraciones de la semana pasada en torno a esta cuestión y se le ha planteado si las mantiene, ha señalado: "No lo mantengo".

"Cada uno puede interpretar lo que cada uno dice. Basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantenga", ha subrayado antes de admitir: "Me he retractado. Si se me ha entendido mal o me he expresado mal, no hay ningún problema en retractarse".