Los problemas de Felipe VI

En el cumpleaños del medio siglo de vida del jefe del Estado, es aconsejable, además de inevitable, la comparación con su padre y predecesor. La jefatura dinástica refuerza ese método de análisis. Surge, de inmediato, el hecho de que ambos comenzaron a asentar con fuerza su perfil al enfrentarse con talante decidido a sendos golpes de Estado: el que, en 1981, tuvo por mascarón de proa a un ruidoso figurante, insensatamente armado con una pistola; y el que, en 2017, ha tenido a un conjunto no menos histriónico ni insensato de políticos secesionistas en Cataluña por instigadores y actores.

El mérito histórico de Juan Carlos I, como heredero en la jefatura del Estado de un dictador militar, fue, sin duda, encabezar una monarquía parlamentaria basada en una Constitución de consenso. Para ello, aceptó para la Corona funciones que, sin ser irrelevantes, no eran ejecutivas; y cooperó de forma activa con quienes querían la plena y rápida incorporación al sistema de la izquierda política, sin excepciones ni tabúes. A la vez, capitaneó la conversión de las Fuerzas Armadas en un organismo por entero constitucional, papel este en el que nadie podría haberlo suplido con igual eficacia y en plazo eficiente.

Felipe VI ha heredado, por lo tanto, problemas de otra índole. Entre todos, el separatismo es el que le plantea hoy un desafío mayor, pero de sentido opuesto, pues no requiere integración y apertura, sino oposición y rechazo. El Rey no puede, porque no debe, integrar ninguna variedad de secesionismo golpista, ni amagar siquiera en esa dirección. Es un ámbito que no admite medias tintas y en el que ha actuado de un modo resuelto, rápido y retóricamente claro, para hacer comprensible su actitud, y la que deben mantener las instituciones, dentro y fuera de España. Y sin confundir la aspiración independentista como meta política con la acción ilegal para lograrla. En esa intervención, hasta hoy la más característica de las suyas, no tomó la vía del españolismo descomunal: esa demagogia ha quedado para el nacionalismo tópico y rancio y, paradójicamente, para el populismo radical de izquierda, que ocasionalmente predica la exaltación patriótica.

El Rey no puede, ni debe, aceptar ni siquiera en dosis mínimas actitudes golpistas e ilegales