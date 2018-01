Los Mossos cargan y la ANC desconvoca la manifestación para desvincularse de los incidentes violentos

La policía catalana restringe el acceso al recinto del parque de la Ciutadella, y pide a los cientos de manifestantes que han irrumpido en el recinto que salgan.

Un grupo de varias decenas de personas han logrado entrar a las 18.00 y otras personas han saltado las barreras del parque. Un grupo más grande ha violentado las puertas del recinto pasadas las 16.00 y se agolpa desde entonces frente a la cámara catalana, donde hay un importante cordón policial con vallas y furgones policiales.

Los manifestantes, que habían sido convocados por asociaciones como la ANC, han accedido en tromba al parque seguidos por cuatro furgones de los Mossos d'Esquadra que se encontraban en el interior de la Ciutadella, aunque no se han producido incidentes.

Gritos de "fascistas"

Los diputados de Ciudadanos en el Parlament catalán han salido de la Cámara este martes sobre las 18.50 escoltados por varios mossos d'Esquadra para evitar enfrentamientos con los concentrados que habían roto el cordón policial y estaban situados frente a la cámara.

Han salido a pie del edificio hasta sus coches personales y han salido por uno de los accesos del parque de la Ciutadella.

Durante su paso los manifestantes los han abucheado con gritos como 'Fascistas' y 'Botiflers'.

ANC desconvoca la movilización

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha desconvocado esta tarde su movilización ante el Parlament y ha recordado que "el movimiento por la independencia es siempre no violento".

Sobre las 18.30, justo cuando en la concentración independentista frente a la entrada del Parlament comenzaba a producirse algún forcejeo con los Mossos d'Esquadra, la ANC ha hecho un tuit en el que anunciaba la desconvocatoria de la movilización.

No obstante, entre los convocantes también hay otras organizaciones soberanistas, como los Comités de Defensa de la República, bajo influencia de la CUP, que mantienen la concentración.

Desde Twitter, la ANC ha querido subrayar que cualquier incidente que pueda producirse frente a la entrada del Parlament no será responsabilidad suya: "Hemos desconvocado en el Parlament. El movimiento por la independencia es siempre no violento. Hoy no habrá pleno del Parlament, ha quedado aplazado. Nos vamos a casa".

♦️ HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT ♦️



El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa. — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

"Continuamos trabajando con los partidos políticos y la presidencia del Parlament para tirar adelante la investidura, pese a las amenazas. Evitemos cualquier enfrentamiento estéril, que ya sabemos a quién interesa", señala en otro mensaje.

La ANC y otras organizaciones independentistas habían convocado una concentración en el paseo Lluís Companys, en los aledaños del Parlament, para seguir en directo desde una pantalla gigante el pleno de investidura de Carles Puigdemont previsto para esta tarde pero que ha sido aplazado por decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent.

Sobre las 16.15, algunos de los manifestantes concentrados han roto los candados de algunos accesos del parque de la Ciutadella, dentro de cuyo perímetro se encuentra el Parlament.

Los manifestantes han desbordado el cordón policial de los Mossos d'Esquadra y se han plantado ante el Parlament, donde un perímetro de vallas protege los accesos al edificio de la cámara catalana.