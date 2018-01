Rajoy cree haber dado con la tecla que frene la descomposición del PP y el auge de Ciudadanos en las encuestas: poner a sus ministros a "patearse España" para vender la gestión del gobierno ante los próximos años electorales. Nada de admitir errores ni revisar políticas para dar la vuelta a la tortilla y acabar con la crisis para todos. No, la clave está en el manido desfile ministerial. A Aragón ya ha llegado el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, para anunciar que la UE ha incluido en la red transeuropea de transporte la conexión de Zaragoza con el eje Atlántico. No es mucho decir si recordamos que la Travesía Central estuvo en esa misma red y hoy duerme el sueño de los justos. Podemos esperar también el desembarco de Montoro, entre cuyos logros está el de retrasar 148 millones de la transferencia de fondos estatales para Aragón, al seguir sin apoyos para aprobar los presupuestos del Estado que, entre otras cosas, deberían haber traído una rebaja del IRPF. O, por qué no, a la ministra Báñez, para seguir levantando cortinas de humo sobre las pensiones congeladas. Para tales viajes no harían falta alforjas... Ciudadanos seguirá llenando electoralmente las suyas.