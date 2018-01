Montoro alarga el veto y dejará a Aragón sin 148 millones hasta que haya presupuesto

El incremento del sueldo de los funcionarios sí, pero los fondos extra para las autonomías no. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informó este miércoles de que el decreto con el que pretende suavizar los afectos de la falta de Presupuestos del Estado de 2018 no incluirá el dinero que se había comprometido a aumentar a las autonomías. De esta manera, Aragón deberá seguir esperando para recibir 148 millones de euros extra que le corresponde percibir del Estado este 2018 por la mejora de la situación económica.

El ministro justificó este bloqueo a que el pago no puede materializarse legalmente "mientras estemos en prórroga presupuestaria". Esta situación permite al Gobierno central ahorrarse 4.000 millones de euros, que son los fondos extra que deberían recibir las 17 autonomías en comparación con las transferencias que tuvieron del Estado en 2017.

Montoro asumió las críticas recibidas por las comunidades gobernadas por el PSOE, como Aragón. "Dicen que se han visto sorprendidas, pero no sé dónde está la sorpresa", se defendió. Argumentó que el Gobierno central también bloqueó los fondos extra a las autonomías en 2011 y en 2017, años en los que el Congreso también retrasó notablemente la aprobación de sus cuentas. "Si no gusta que no haya presupuesto del Estado, que traigan una proposición de ley y lo propongan", concluyó Montoro.