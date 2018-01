Susana Díaz: "Puigdemont ha asumido que no va a ser presidente y lo que quiere es el mayor descrédito" de España

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este martes que Carles Puigdemont ha asumido que no va a volver a ser presidente catalán y lo que quiere es "el mayor descrédito" de España.

En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Sevilla, Susana Díaz, ha indicado que el viaje que tendría que hacer Puigdemont "es a la legalidad y a la realidad" y ha añadido que ella tiene la sensación de que él ya sabe que no va a ser de nuevo presidente de Cataluña y "sigue queriendo conducir a su fuerza política y al resto de los independentistas al abismo y al precipicio a Cataluña".

"Está empeñado en el descrédito internacional de España y eso es lo que en estos momentos me parece muy grave", según Susana Díaz, para quien el viaje a Copenhague no fue "gratuito". "Él ya ha asumido que no va a ser presidente y lo que quiere es el mayor descrédito posible para nuestro país en el ámbito internacional", según ha recalcado.