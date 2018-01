​Aguirre niega que Marjaliza le incrimine y afirma que él no es la "biblia"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado en Zaragoza que David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, le haya incriminado y ha restado importancia a las declaraciones que éste realizó al juez, porque "Marjaliza no va a ser ahora la biblia".





Por otro lado, Aguirre ha eludido hablar del aplazamiento de la comparecencia del exconsejero Francisco Granados prevista para hoy en la Comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid después de que éste lo solicitara por falta de documentación.



"No tengo nada que decir porque no estaba ahí, parece ser que no tenía documentación y se ha aplazado", ha concluido. Por otro lado, Aguirre ha eludido hablar del aplazamiento de la comparecencia del exconsejeroprevista para hoy en la Comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid después de que éste lo solicitara por falta de documentación.ha concluido.

En respuesta a las preguntas de los periodistas en la capital aragonesa, donde ha presentadoAguirre se ha referido a una de las declaraciones realizadas por Marjaliza al juez de la Audiencia Nacional, en las que asegura que su sociollegó a negociar "incluso" con la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre la recalificación de la finca El Espartal en Valdemoro."Le preguntan a Marjaliza: ¿? y dijo: pues si irían a ver al consejero y puede que fueran a ver a Aguirre", ha apuntado Aguirre para añadir a continuación "no es una implicación directa, Marjaliza no va a ser ahora la biblia, es un señor que es principal protagonista de esta trama que ha pactado con el fiscal y con el juez y ni siquiera él me incrimina".