Monedero: "La democracia no la trajo el Rey ni Suárez ni Fraga. La trajisteis vosotros, que tenéis canas"

Francisco31/01/15 15:04

Tiene razón, toda la razón. Pero sin éstos líderes quizá hubiera sido muy difícil instaurar la democracia. En realidad el lenguaje es simbólico; es como cuando se dice que la via trajana la hizo Trajano. Nada más lejos de la realidad; todas las vias que comunicaban Roma con el imperio la hicieron esencialmente los romanos y más que esos los esclavos; pero se hicieron en tiempo de Julio Cesar, de Nerón, etc.etc.etc.DEsde luego que Julio Cesar y Nerón no se pusieron el casco. Pues es lo mismo. Me suena bien todo el discurso de Pablo Iglesias pero es TAN SOÑADOR. Vamos a ver Pablo, lo mismo que tú decian los dirigentes comunistas en la revolución bolchevique de 1917 y sabes cuando todo se acabó que pasó: pues que habia unos 10 millones de DIRIGENTES COMUNISTAS PARA 240 MILLONES DE RUSOS. Los dirigentes tenían DACHAS, AMANTES Y COMIAN BIEN Y TODOS LOS DIAS; EL pueblo, O SEA LOS 240 MILLONES NO. Muchos de ellos a Siberia. Pablo otro ejemplo y a lo mejor me entiendes: en la GUERRA LA PRIMERA LINEA LA FORMA LOS SOLDADOS, INCLUIDOS CABOS Y SARGENTOS; LA SEGUNDA LOS CAPITANES, TENIENTES, COMANDANTES, ETC. LOS GENERALES ESTAN EN EL CUARTEL TOMANDO VINO Y COMIENDO Y HABLANDO POR TELEFONO. Sino mira esa pelicula del Kirk Douglas sobre la primera guerra mundial cuyo título ahora no lo recuerdo.