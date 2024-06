La DGT despeja las dudas sobre qué hacer en un semáforo en ámbar

Los semáforos en ámbar han sido motivo de confusión para muchos conductores en España. Este color intermedio entre el verde y el rojo se encuentra en el centro de numerosos debates y dudas sobre su correcta interpretación, ya que depende de si el color está fijo o intermitente. No obstante, estos interrogantes no deberían existir y se pueden solucionar repasando manuales de autoescuela o en la página web de la DGT.

Según el Reglamento General de Circulación en España, el semáforo en ámbar intermitente significa que se debe proceder con precaución, mientras que el ámbar fijo indica que se debe detener el vehículo si es seguro hacerlo, ya que el semáforo cambiará pronto a rojo. "Ante la luz amarilla no intermitente. El conductor debe detenerse igual que si estuviera roja. A no ser que cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del semáforo que no pueda detenerse con seguridad", apunta. Por lo que, bajo ningún concepto, se debe acelerar.

Mientras que el Reglamento General de Circulación especifica en su artículo 146 que "una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso". Así que, en ámbar fijo se debe detener el vehículo y en ámbar intermitente extremar precaución y ceder paso en caso necesario.

No puede generar dudas y, además, ahora hay que extremar la precaución más que nunca ante los semáforos, ya que en España se han incorporado radares en los semáforos para evitar que se salten.

Qué son los semáforos tipo 'foto-rojo'



Tal y como informa el Ayuntamiento de Madrid, el llamado 'sistema de foto-rojo' "consiste en la instalación de cámaras en determinados semáforos con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la detención de los vehículos en pasos de peatones con semáforo de la ciudad". Además, se explica que cámaras se instalan en un soporte tipo báculo a 25 metros de la línea de detención para permitir encuadrar completamente el paso de peatones y la propia cabeza del semáforo de conductores. Y, por su puesto, están señalizados.