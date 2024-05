Lo que puedes hacer si te encuentras un coche aparcado en tu plaza de garaje, según la ley

En algunas comunidades de vecinos de España surgen conflictos cuando un residente estaciona su vehículo en una plaza de garaje que no le corresponde o sobrepasa los límites de la misma, dificultando el aparcamiento de otros propietarios. Si te encuentras con un coche ocupando tu espacio asignado y te ves obligado a dejar el tuyo en la calle, es fundamental conocer lo que establece la legislación al respecto.

En primer lugar, es importante destacar que, al tratarse de una propiedad privada, no es posible solicitar la intervención policial o de una grúa para retirar el vehículo infractor. Sin embargo, el Código Penal español contempla esta situación en su artículo 245.2, como un delito de usurpación de propiedad privada: "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Denuncia por ocupación indebida de plaza de garaje



Por tanto, se puede denunciar y si se decide denunciar a quien estaciona en una plaza sin autorización, se deberán aportar pruebas gráficas que acrediten el hecho delictivo. No obstante, antes de emprender acciones legales, es recomendable intentar solucionar el problema mediante el diálogo, ya que un proceso judicial puede prolongarse considerablemente en el tiempo.

Aparcamiento frente a garajes sin vado



Otro escenario conflictivo es el estacionamiento de vehículos frente a la entrada de garajes que no cuentan con señalización de vado. Según el artículo 91.1 del Reglamento General de Vehículos, "la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía". Por lo tanto, aunque no exista una señal específica, aparcar bloqueando el acceso a un garaje está terminantemente prohibido.

Multas por aparcar en tu propio vado permanente



Por otro lado, los ayuntamientos conceden licencias de vado permanente para reservar espacios en la vía pública destinados a la entrada y salida de vehículos de una propiedad. Curiosamente, la prohibición de estacionamiento en estas zonas también afecta al titular del garaje para el que se establece la señal. Si el propietario aparca allí, podría enfrentarse a una sanción económica que, dependiendo del municipio, partiría de un mínimo de 200 euros.