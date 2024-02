Así es el nuevo sistema que incorporan los coches que se fabrican ahora y cómo funciona

La tecnología en el mundo del automóvil avanza a pasos agigantados. Los nuevos modelos de vehículos incorporan numerosos artilugios destinados a mejorar la comodidad y el 'confort' de los usuarios. Pero, cómo no, también se investiga y desarrollan nuevos sistemas de seguridad para hacer, poco a poco, la conducción más segura. Un aspecto muy importante, ya que las cifras de mortalidad en carretera siguen siendo muy altas. Concretamente, en 2023 murieron 296 personas en España en accidentes de tráfico, tal y como recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los sistemas más conocidos que son ya imprescindibles en casi todos los vehículos, son el ABS (sistema antibloqueo de ruedas) o el ESP (control de estabilidad), que reciben esta denominación por sus siglas en inglés. Sin embargo, existen otros que no son tan conocidos porque los conductores aún no están familiarizados con ellos o porque su coche no los incorpora todavía. Como es el caso del sistema EDR, aunque ya es obligatorio que lo incluyan los coches actuales, es menos conocido. Así que es conveniente saber qué es.

Qué es y cómo funciona el sistema EDR

El sistema EDR (Event Data Recorder) traducido significa 'grabadora de datos de eventos'. Se trata de un dispositivo nuevo que incluyen los vehículos que registra y graba todos los parámetros de la conducción cada 30 segundos para dejar constancia de lo último que ha acontecido en ese medio minuto, tal y como explica Intertaller, una red de talleres multimarca.

Podríamos decir que se trata de una especie de caja negra como la que tienen los aviones, donde se registra todo lo que ocurre durante el vuelo. Y, es importante destacar que este elemento es obligatorio desde el 1 de mayo de 2022 en todos los vehículos de la Unión Europea. Por eso, los nuevos vehículos lo incorporan y empieza a sonar en España.

Lo importante es que este sistema lee los datos y obtiene un análisis exhaustivo de lo ocurrido en un accidente de tráfico, lo que puede ser de gran utilidad para las autoridades a la hora de registrar la causa del siniestro.