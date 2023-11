Estos coches ya no tienen que pasar la ITV nunca más

En España, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un procedimiento obligatorio que busca garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Este proceso de revisión periódica se lleva a cabo en centros autorizados, donde se evalúa el estado técnico y las condiciones de seguridad de los vehículos. Cuando el coche es favorable tras la inspección, se otorga una pegatina, por la que mucha gente se pregunta si pueden multarte si no la llevas pegada en el coche.

También se repite la pregunta de si todos los vehículos tienen que enfrentarse a la ITV o no. Por eso, vamos a responder esta y otras cuestiones. La primera es si te pueden multar al no llevar la pegatina de la ITV y la respuesta es sí. Aunque la Guardia Civil no lo revise a menudo, la normativa dicta que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa y son 80 euros.

Qué coches no tienen que pasar la ITV

Aunque mucha gente no se lo crea, desde principios de este año algunos coches no tienen por qué pasar la ITV nunca más. Estos son los vehículos que han sido matriculados antes del 1 de enero de 1950, independientemente de que sean coches o ciclomotores. El objetivo es darle mayor importancia a los vehículos históricos.

Y es que, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido recalcar la importancia de estos vehículos como parte del patrimonio cultural de España. Por eso, quiere incrementar el número de vehículos históricos en nuestro país. Y, esta es la razón de ofrecer en la nueva normativa una ventaja para los calificados como históricos, por lo que quien tenga uno en su posesión, podrá beneficiarse de la ventaja de no tener que pasarle nunca más la ITV.

¿Qué coches tienen que pasar la ITV?



Los automóviles particulares deben pasar la primera ITV a los cuatro años de su matriculación y, posteriormente, cada dos años hasta cumplir los diez años, momento a partir del cual se debe realizar anualmente.

A su vez, existen una serie de vehículos que pueden pasar la ITV cada más tiempo.