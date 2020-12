Los 10 mejores coches de 2020

El antiTesla alemán . Según el fabricante alemán, el nuevo Taycan es el Porsche 911 de los vehículos eléctricos, un vehículo deportivo, 100% eléctrico y capaz de cubrir largas distancias . Es la contraofensiva de Porsche a los modelos a pilas norteamericanos de Tesla que, de momento, copan el mercado europeo. Tiene las prestaciones de un deportivo, pero el confort al viajar de una berlina. Hay dos configuraciones para el habitáculo: cuatro plazas (de serie) o cinco (opción). Por el interior hay repartidas hasta cinco pantallas, entre ellas una curva para la instrumentación y otra enfrente del pasajero delantero. Hay versiones de 530 CV (4S), 571 CV (4S batería performance plus), 680 CV (Turbo) y 761 (Turbo S). La batería en el de 530 CV tiene una capacidad de 71 kWh, frente a los 83,7 kWh que tienen las demás. Con estas baterías, la autonomía homologada del Taycan está comprendida entre 407 y 463 kilómetros. El más caro cuesta 190.630 euros , si bien el precio de partida de la gama comienza en 109.439 euros.

Citroën Ami

La nueva apuesta de Citroën se llama Ami y es un vehículo eléctrico para dos personas que alcanza los 45 km/h. El fabricante francés lo define como «objeto de movilidad» porque no es estrictamente un coche, aunque lo parece.

El Ami está pensado como un microcoche –solo mide 2,4 metros de longitud, casi 20 centímetros menos que el Smart– que se conduce sin carnet desde los 15 años y para la ciudad, pero también para moverse en urbanizaciones y áreas rurales.

Ofrece una mecánica sencilla con un motor eléctrico de 8 CV, baterías de 5,5 kWh y unos 70 kilómetros de autonomía. La pila se recarga en enchufes domésticos de 220 V como si de un electrodoméstico más se tratara.

El Ami no lleva ni retrovisor, ni las clásicas ventanillas. Tiene calefacción y ventilación, pero no admite aire acondicionado. El Ami cuesta 6.900 euros. También está disponible con un alquiler de 48 meses a razón de 19,99 euros al mes, más entrada.