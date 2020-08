El piloto aragonés Guillermo Aso busca seguir siendo protagonista en el Campeonato de España de Resistencia

El piloto aragonés Guillermo Aso pretende extender en Cheste (Valencia) la racha de podios con la que comenzó en julio en el Campeonato de España de Resistencia y que le permiten ocupar la segunda posición en la clasificación.

Aso, a los mandos del Cupra TCR de PCR Sport, tratará de confirmar su condición de favorito en la categoría TCR este sábado en el Circuit de la Comunidad Valenciana-Ricardo Tormo en la que será la segunda cita del certamen.

El aragonés pilotará el mismo vehículo con el que compitió en la prueba inicial en el Circuito de Navarra, dotado de caja de cambios secuencial, y preparado por el equipo de PCR Sport de Pep Codinach que es una de las monturas más competitivas en la nutrida categoría TCR.

Trazado que conoce bien

En el circuito de Los Arcos, Aso no pudo comenzar de mejor manera su participación al conseguir dos segundas plazas por detrás del piloto navarro mundialista Mikel Azcona y del ruso Evgeni Leonov, con idéntico vehículo que el aragonés, y es la misma posición que ocupa en la clasificación general con 72 puntos, a ocho del navarro y del ruso.

Aunque la pasada temporada Aso no compitió en Cheste por estar participando en las 24 horas de Nürburgring es un trazado que conoce bien y hace dos años fue cuarto en una carrera en la que se mantuvo en la lucha por el podio durante las dos horas de carrera.

"Repito con el Cupra TCR con cambio secuencial con el que me encontré muy a gusto. Tendré que repasar las cámaras interiores de años anteriores puesto que en 2019 no corrí allí y tampoco he podido hacer ningún test previo esta temporada. La igualdad va a ser máxima y además, dado que todos los entrenamientos y carreras están previstos durante el sábado, no va a haber mucho tiempo de hacer cambios en los reglajes y habrá que ir con las cosas claras en mente", explica Aso.

El zaragozano añade que "será importante también evitar cualquier error puesto que, como decía, con un programa horario tan ajustado cualquier daño en el coche puede ser determinante. Intentaremos coger el máximo número de puntos y acabar lo más arriba posible. Dada la situación con la pandemia de la covid-19 no sabemos cómo discurrirá la temporada, así que intentaremos ir carrera a carrera y ver qué nos depara la misma. Si podemos disfrutar del sabor de los podios, mejor que mejor, y más en las circunstancias actuales".