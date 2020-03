Hyundai Ioniq, un coche y tres modos de conducción

Una berlina de cinco puertas, 4,47 metros de longitud y un diseño diferente. Así es el Hyundai Ioniq, que fue ideado y está disponible con tres formas de propulsión: una híbrida autorrecargable de 141 CV, otra híbrida enchufable (PHEV) y una tercera 100% eléctrica, con una batería de 38,3 kWh de capacidad y 136 CV. Tres modos de conducir respetuosos con el medio ambiente en un solo vehículo confieren a este coche un valor importante.

Desde su lanzamiento en 2016, el fabricante de automóviles coreano ha vendido del Ioniq en España 11.900 unidades: 800 pertenecen a la variante PHEV, 400 a la eléctrica 100% y 10.700 a la híbrida. Ahora el Ioniq actualiza su oferta con más tecnología y una estética que experimenta ligeros retoques estéticos. A esta última nos vamos a referir porque, sin duda, es la opción más demandada en el mercado.

El modelo de Hyundai equipa un motor de gasolina 1.6 GDI, uno eléctrico y un cambio automático DCT, de seis relaciones y doble embrague que, en conjunto mueven el coche con facilidad, con una respuesta suave y progresiva. Ofrece 141 CV de potencia y 265 Nm de par máximo. Es un coche cómodo, que no busca un comportamiento deportivo, sino eficiente, donde prima el ahorro de energía, y limpio. El Ioniq híbrido o autorrecargable ofrece la posibilidad de conducir en dos modos: Sport y Eco.

Hyundai Ioniq Hyundai

Con una estética exterior distinta y un ‘spoiler’ en la luneta trasera que busca una mejor aerodinámica, el Ioniq es un coche con mucho espacio en su interior, con distancia y altura para los pasajeros de atrás más que suficiente, y un buen hueco en el maletero con capacidad para 456 litros.

El Ioniq híbrido arranca en silencio y acelera con suavidad gracias a su motor eléctrico, al que luego se suma el de gasolina. No implica un cambio en la forma de conducir ni usar respecto a un modelo de combustión. Su motor tiene capacidad de sobra para ir de viaje y no necesita estar pendiente de recargas eléctricas, pero donde se muestra más económico, racional y su consumo se aprecia en el bolsillo es en ciudad, donde, según nuestra prueba en HERALDO, no supera los 5,5 litros/100 km.

Hyundai Ioniq Hyundai

Por dentro, la nueva versión del Ioniq se ha rediseñado con un salpicadero nuevo donde manda una pantalla digital de 10,2 pulgadas que da acceso al sistema multimedia y a la navegación, entre otras funciones. Debajo de la nueva pantalla AVN de 10,25 pulgadas, el panel de control para la calefacción y el control de la climatización se ha rediseñado y ahora presenta un acabado brillante y elegante. Los nuevos botones de control de tipo táctil permiten un funcionamiento intuitivo de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. La pantalla LCD de 7 pulgadas se ha mejorado con iluminación ambiental para visualizar los diferentes temas del modo de utilización. Para redondear el moderno diseño interior mejorado, se ha incluido iluminación ambiental en color azul en la zona inferior del salpicadero del lado del pasajero y en la consola central.

Más conectado

El nuevo IONIQ cuenta con Hyundai Bluelink, un sistema de conectividad para permitir que los conductores del IONIQ Eléctrico puedan arrancar y detener el vehículo de manera remota (disponibilidad sujeta a cada mercado). Además, todas las versiones permiten el bloqueo y desbloqueo remoto de las puertas y el control del aire acondicionado a través de una aplicación para teléfonos móviles. Esta tecnología también posibilita a los propietarios de las versiones eléctricas e híbrida enchufable verificar de forma remota el estado de la batería para que sepan cuándo necesitan recargar el vehículo. Gracias a Bluelink, la carga se puede controlar y programar de forma remota a través de la aplicación.

Desde 27.000 euros

Las tres versiones del Hyundai Ioniq se comercializan con tres acabados: Klass, Tecno y Style. Los precios de partida van desde los 27.000 euros para el modelo híbrido a los 38.500 del eléctrico 100%. El híbrido enchufable cuesta 33.400 euros. En todos los casos, no se incluyen descuentos y promociones de la marca.