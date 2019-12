Lo último de Mercedes: un alma indómita en la carrocería de un SUV mediano

Con un diseño aún más llamativo que aporta al coche un aspecto más robusto, de auténtico todoterreno, pero con las ventajas de su nuevo motor en cualquiera de sus versiones, que convierten a este modelo en un coche esté más pensado para el bolsillo del conductor así como para la sostenbilidad del medio ambiente que los todoterreno al uso, el nuevo Mercedes GLC llega para dominar cualquier tipo de camino, esté asfaltado o no.

Los propulsores avanzados y eficientes en sus nuevos motores de 4 y 6 cilindros, en determinados modelos con función EQ Boost o en tecnología híbrida enchufable evitan el excesivo consumo de combustible en esta versión del GLC.

Pero no es solo su aspecto exterior y eficiencia lo que hará que los amantes de la aventura, cuenten con familia o no, se enamoren de este modelo, ya que la versión reestilizada del GLC vuelve a ser un referente de su segmente gracias a la calidad de los acabados del interior del vehículo y a la comodidad de su habitáculo para todos los ocupantes. Se trata, sin duda, de una gran opción para los compradores que busquen un SUV mediado de gama alta pero con gran versatilidad, ya que la línea todoterreno de este modelo de mercedes no se queda únicamente en su estética.

Esto puede comprobarse en detalles como la tracción total 4MATIC, ya que el coche cuenta con una cadena cinemática con tracción integral permanente, de manera que cada rueda adapta su tracción de forma independiente. Así se garantiza que el vehículo permanezca estable en todo momento, sean cuales sean las condiciones en las que se esté conduciendo.

Novedades tecnológicas

En su nueva actualización, el Mercerdes GLC ha recibido el sistema multimedia MBUX que puede ampliarse de forma individual, por ejemplo, con la navegación por disco duro, la realidad aumentada para navegación, el mando fónico inteligente 'Hey, Mercedes' y un gran número de servicios 'Mercedes me connect'; así como de la última generación de sistemas de asistencia a la conducción que cuenta con novedades como el asistente de maniobra con remolque.

No hay que olvidar que con este paquete de asistencia a la conducción el conductor cuenta con sistemas ultramodernos que ayudan en función de la situación para adaptar la velocidad, manejar la dirección, cambiar de carril o que advierten si existe peligro de colisión. De esa manera disminuye el riesgo de sufrir accidentes, y los pasajeros, así como otros usuarios de la vía, gozan de una protección efectiva. Ideal para conductores que se desplazan en familia, ya que es una ayuda más a para llegar a tu destino relajado y de forma segura.