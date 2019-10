Para cumplir con las emisiones en 2020 hay que pasar del "modo gasolina al diésel"

El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha afirmado que para cumplir con los objetivos de emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) para el año próximo hay pasar "del modo gasolina al modo diésel".

Así lo ha explicado durante su intervención en la primera jornada del treigésimo cuarto Encuentro del Sector de Automoción organizado por el IESE en el campus de Barcelona, en el que ha señalado que la red de concesionarios no va a ser la responsable última en caso de incumplimiento del 'mix' de emisiones de 2020 de la Corporate Average Fuel Emissions (CAFE), y ha pedido que no se traslade el problema a los concesionarios. "No vamos a ser los pagadores de esta fiesta", ha asegurado.

La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, obligará a que la media de todos los vehículos que se matriculen no supere los 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, y según Pérez, obligará a los concesionarios a pasar "del modo gasolina al modo diésel".

NOTICIAS RELACIONADAS El 26% de los compradores de vehículos de gasolina prefieren los híbridos por encima del diésel

"Tenemos que pasar del 27% de diésel al 47%, y el resto debe ser híbrido y gasolina, y como no, híbrido enchufable, que seguro que será una parte importante de la solución", ha detallado el máximo responsable de Faconauto.

"Queremos que no haya multas, vamos a trabajar de manera muy dura para cumplir esos 'mix', además de porque bueno para el medio ambiente. Tenemos que vender todos los eléctricos que podamos, todos los diésel que podamos y empujar el híbrido", ha añadido.

Coche nuevo

Asimismo, ha insistido en que desde Faconauto reclaman claridad en el mensaje que se envía al ciudadano. "Tenemos que hacer que el cliente tenga claro que en 2020 puede comprar cualquier tecnología, que la tecnología diésel es absolutamente válida y que por sus circunstancias puede comprar un eléctrico o un híbrido mejor todavía", ha indicado.

El directivo ha alertado de la antigüedad del parque en 2025, cuando el 44% de los coches tendrán más de 16 años, y ha advertido de que no se podrá hacer nada porque "van a pasar a más de diez años más coches" de los que son capaces de vender en un año.

Por esto, ha insistido en el plan de achatarramiento y en la necesidad de la entrada de coches nuevos al parque, independientemente de la tecnología. "Cuando me preguntan cuál es el mejor coche para no contaminar digo un coche nuevo", ha asegurado.