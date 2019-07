Un plan de achatarramiento que incluya al vehículo de ocasión

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) ha emplazado al Gobierno en funciones a que se adopte medidas "urgentes" que reactiven el mercado de automoción, entre las que destaca un plan de achatarramiento en el que se incluyan a los vehículos de ocasión.

Ancove ha apremiado así al Ejecutivo para que se ponga a trabajar "sin dilación" en un plan que ataje los principales problemas que afronta el sector de la distribución del automóvil, sobre todo en lo relacionado con el mercado de ocasión.

NOTICIAS RELACIONADAS El precio del vehículo de ocasión en Aragón sube un 1,4% en mayo

El presidente de la asociación, Elías Iglesias, ha resaltado en un comunicado la necesidad de regular el mercado para evitar la competencia "desleal de falsos comerciantes" que se hacen pasar por particulares para no tener que dar la garantía del vehículo a los compradores.

"Estamos en contra de que bajo la apariencia de operaciones entre particulares se oculten falsos profesionales que se dedican a comprar y vender coches con lo que se ganan la vida sin tener que cumplir con las obligaciones de los compraventas legalizados: no pagan impuestos, no mantienen un local abierto ni contratan personal, no aportan la garantía mecánica a los compradores que les obliga la Ley de Consumo y en demasiadas ocasiones venden los coches sin cumplir con la legalidad", han denunciado desde la asociación.

Plan de achatarramiento

NOTICIAS RELACIONADAS El parque automovilístico español sufre un elevado envejecimiento

Por otro lado, hay "escasez" de modelos de gasolina y de motorizaciones alternativas. "Mientras no se incentive la sustitución de estos coches más viejos, no tendrá sentido fomentar la compra de vehículos eléctricos o híbridos. Es urgente activar el mercado de vehículos de ocasión con un plan de achatarramiento que permita la adquisición de unidades usadas más modernas de menos de cinco años de cualquier tecnología, incluyendo diésel y gasolina", ha avisado.

Asimismo, la asociación ha advertido de que una subida sin escalonar de la imposición fiscal al diésel afectará a los ciudadanos menos pudientes, "incapaces de acceder a tecnologías más limpias". También ha solicitado, en un contexto de digitalización "imparable", que se defina conjuntamente entre las distintas asociaciones del sector del automóvil una formación específica que contribuya a reciclar a los profesionales ya en activo y a formar a los futuros en competencias que van más allá de las habilidades comerciales.

Ancove ha puesto también de manifiesto la importancia de que los informes de tráfico sobre los vehículos, que garantizan la situación legal de un coche que se pretende comprar o vender, tengan una validez de al menos diez días. En la actualidad, el informe solo vale en el momento de su emisión.

Finalmente, la asociación, que representa a 1.500 comerciantes de vehículos, ha pedido estar presente en las mesas consultivas y de negociación. En concreto, en la Mesa de Automoción, abierta por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y también en las de movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT).