La 'crisis del pepino' tira los precios en Alemania

rastaban28/05/11 00:00

vaya ahora tambien el pepino esta en el ojo del huracan, bueno no se al final como acabara la cosa y si se confirmaran las sospechas alemanas, solo decir una cosa, y es mi sentir, no se que pasa en Alemania, ultimamente y desde hace bastante tiempo les gusta mucho poner en el ojo del huracan a sus socios comunitarios, España entre ellos, pero tampoco se salvan nuestros vecinos mediterraneos, no se me parece que se les esta subiendo mucho el pavo ultimamente y nos empezamos a cansar ya un poco, de que la Merkel vaya de Canciller von Bismark en Europa, bueno esta señora creo que Europa no es que le importe mucho porque dice dar muchos dinero para rescatar paises pero voy a tener que recordarle que el dinero no lo da gratis sino que lo presta y lo presta no porque sea salvadora del euro sino porque los intereses de sus bancos estan por medio ah por cierto dicen que ahora la exigencia de liquidez a los bancos van a relajarla que pasa señora Merkel teme que sus bancos no esten tan bien, o que se le acabe vivir de las penurias de los demas porque a usted le cuesta poco la financiacion a costa de que las primas de los demas suban.