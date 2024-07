El submarino gigante que ha cortado el tráfico en pueblos enteros de Alemania

No estamos acostumbrados a ver un submarino surcando la superficie, por lo que no es de extrañar que se haya convertido en todo un fenómeno este verano en Alemania ver al antiguo submarino alemán U17 recorriendo las carreteras del país. Un viaje que se ha retransmitido en directo vía YouTube mientras el subacuático llega a su destino: el Museo Técnico de Sinsheim en la región de Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Se trata de un buque de 50 metros de largo que está viajando por el país germano para alcanzar su destino final.

Para poder llegar al Museo Técnico de Sinsheim de Baden-Württemberg, las autoridades han tendido que cerrar miles de carreteras para poder transportar por tierra este submarino de 50 metros de largo. Todo para un trayecto corto y fácil, ya que el U17 viaja desde el museo Técnico de Speyer hasta el de Sinsheim, un trayecto de 39 kilómetros que en coche no llega a 40 minutos. No obstante, este submarino ya lleva cuatro semanas viajando (no es de extrañar con sus más de 350 toneladas de peso).

Todo un reto logístico para Alemania, ya que supone el transporte a gran escala por carretera y atravesar los ríos Rin y Neckar, lo que requiere importantes cierres de carreteras, restricciones de tráfico, bloqueo de semáforos, etc. Y es que, el buque solo puede viajar a 10 kilómetros por hora.

Lo mejor es que puedes seguir en directo el recorrido del U17 por tierra y por los ríos, gracias al exhaustivo trabajo documental del museo durante el viaje, que se retransmite en YouTube y Twitter (X).

"El transporte es una tarea delicada. Maniobramos no solo bajo puentes profundos, sino también por las calles más estrechas del pintoresco Kraichgau", detalla el museo.

Submarino U17

El submarino U17 estuvo en servicio en la Marina alemana entre el año 1973 y el 2010. Su capacidad era hasta de 23 tripulantes y se podía sumergir 100 metros. Tenía un motor de tracción eléctrico de la marca Siemens y de 1.100 kilovatios (500 caballos, dos motores diésel MTU de 440 kilovatios para accionar los generadores) y alcanzaba una velocidad máxima de 10 nudos (18,52 kilómetros por hora en la superficie). Y, a partir de ahora, al U17 le toca descansar en tierra y recibir visitantes.