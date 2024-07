Pablo Echenique: "El jugar con la idea golpista en Venezuela es muy peligroso"

El revuelo de las elecciones venezolanas ha trasladado continentes. Tanto es así, que los comicios se encuentran en el ojo del huracán por lo que algunos dicen que se trata de un posible "amaño electoral". Mientras, algunos políticos de España, como Pablo Echenique, han celebrado y comentado el que sería el tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro al frente de la República Bolivariana de Venezuela.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con más del 80% de los votos recontados, el 51,2% de los venezolanos con posibilidad de participar en las urnas, más de cinco millones de ciudadanos, han apoyado al presidente Maduro. Por su parte, el candidato Edmundo González ha conseguido el 44% de los sufragios con casi cuatro millones y medio de apoyos.

No obstante, la opositora María Corina opina que ha sido un "fraude electoral" y ha destacado que Edmundo González es "el nuevo presidente de Venezuela" con el 70% de los votos. Una opinión que se ha trasladado a España, ya que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha seguido la misma línea que la venezolana.

Pablo Echenique no ha tardado en reaccionar a los datos en su cuenta de la red social X (antes, Twitter). Tras compartir un par de crónicas sobre la reelección de Maduro, decidió contestar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien expresó que "hay fundadas razones para pensar que el resultado anunciado por el régimen no responde a lo que votó el pueblo". "No es presidente de Venezuela porque no quiere", le contestó Echenique, exdiputado de Podemos en el Congreso, en alusión a lo que el propio Feijóo dijo en el debate de investidura de noviembre.

Hay más. En otro 'post', y tras las creencias en las redes sociales de que se trataba de un "pucherazo" de Maduro, Echenique defendía que "el jugar con la idea golpista del no reconocimiento de los resultados en Venezuela como está haciendo el gobierno de España y la progresía mediática es muy peligroso". "Es dar la razón y legitimar a Trump, a Bolsonaro y a Abascal cuando hagan lo mismo en sus respectivos países", añadía. Otros usuarios de la red social cargaban contra él: "En realidad no. Es posicionarse contra un dictador que claramente ha hecho un pucherazo. Eso no legitima a nadie, eso deja en evidencia a gente como tú".

El exdiputado de Podemos ha seguido compartiendo noticias de Diario Red, fundado por Pablo Iglesias, sobre las elecciones venezolanas, y ha retuiteado a Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos. "Más de mil observadores y observadoras internacionales han participado en las elecciones venezolanas. El pueblo ha hablado y su voluntad debe ser respetada. La derecha sólo va con la democracia cuando gana y eso es inaceptable", comentaba la política.