El asedio israelí persiste en Jan Yunis y Rafah (sur Gaza) sin novedades de un acuerdo

Tras 294 días de guerra, el fuego israelí sigue castigando la Franja de Gaza, convertida ya en un lugar en ruinas e inhabitable, mientras las tropas hebras siguen concentrando sus principales esfuerzos en dos puntos del sur del enclave: la ciudad de Jan Yunis y Rafah, fronteriza con Egipto, sin que haya todavía novedades sobre un posible pacto de tregua.

En la primera urbe, las fuerzas israelíes iniciaron un nuevo asalto este lunes en la parte oriental, donde ordenaron evacuaciones de los civiles, bajo la premisa de que en esta zona ahora Hamás dispara proyectiles contra el territorio israelí.

Desde entonces, el Ejército asegura que sus soldados han logrado matar a un centenar de milicianos y que fue en la zona humanitaria de Mawasi, el oeste de Jan Yunis, donde recuperaron "tras treinta horas" de operación, los cinco cadáveres de los rehenes.

"Trajimos a cinco rehenes, que de otro modo no podríamos garantizar que alguna vez hubiésemos recuperado. No cederemos contra Hamás hasta que recuperemos a todos los rehenes. No cederemos contra Hamás hasta que desmantelemos el último batallón", trasladó ayer el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, a los soldados desplegados en el sur.

Los medios palestinos, por su parte, apuntan a que todavía quedan gazatíes por evacuar y que llevan cinco días atrapados en Jan Yunis, sin comida ni agua. Los equipos de emergencia y rescate informaron del rescate de los cuerpos de seis civiles entre los escombros en la calle Salahuddin, al este.

Al Jazeera reportó este viernes que los nuevos ataques aéreos israelíes contra esta ciudad sureña han matado a 18 personas.

"Los tanques de ocupación y los francotiradores todavía están presentes al este de la zona de Khan Yunis, y los rumores sobre la retirada no tienen validez, y aconsejamos a la gente que no vaya a las regiones orientales para no poner en riesgo sus vidas", indicó la Defensa Civil de Gaza.

En Rafah, de donde huyeron los gazatíes hace más de dos meses a Jan Yunis, parte de los combates se aglutinan en el barrio de Tal Al Sultan, donde el Ejército dice que en el último día mataron a varios combatientes y que hallaron "nuevos pozos de túneles y armas, incluidos lanzacohetes de largo alcance y explosivos".

"Nuestro Ejército atacó aproximadamente 45 objetivos terroristas, incluidas células, túneles, estructuras militares y dos fosos de lanzamiento utilizados para disparar hacia Beer Sheva durante la guerra", agregaron en un comunicado castrense de hoy.

Toda la Franja bajo fuego

Los ataques israelíes también han golpeado el norte y el centro del enclave, como el campo de refugiados de Nuiserat a primera hora de este jueves, tal y como reportó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

"Fuentes médicas informaron que los cuerpos de dos civiles y siete heridos fueron recuperados de debajo de los escombros de la casa de la familia al-Bana en el barrio de Daraj de la ciudad de Gaza tras un bombardeo israelí", indica Wafa.

Miedo a un brote de polio

El comisionado de la agencia de la ONU para los Refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, expresó este viernes su preocupación tras la detección de polio tipo 2 en diferentes partes de Gaza, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Este es otro avance importante en el interminable viaje de la miseria. La polio surge debido a un sistema de salud en ruinas, falta de agua potable y material de higiene, refugios abarrotados y saneamiento muy deficiente", escribió en su cuenta de X en la que agregó que solo "un alto el fuego y un aumento del flujo de vacunas" podrán frenar un brote de polio.

Los muertos en Gaza han superado ya los más de 39.000, la mayoría mujeres y niños, han dejado más de 90.000 heridos; además de miles de personas desaparecidas que siguen bajo los escombros desde el pasado 7 de octubre,

Las bajas entre las filas del Ejército israelí también siguen creciendo y llegan ya a 328. La última muerte de un soldado de 37 años se reportó este mañana por combates en el sureste de la Franja, según un comunicado castrense.