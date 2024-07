Dos jóvenes mueren electrocutados en Bruselas por la catenaria del tren

Dos jóvenes veinteañeros perdieron la vida electrocutados en Bruselas en la madrugada de este miércoles al jueves al tocar la catenaria del tren cerca de la estación de Bockstael, en el noroeste de la capital belga.

Las dos víctimas, acompañados por otros dos amigos, treparon por un muro de dos metros hacia las 3.50 hora local para acceder a las vías que conectan la estación de Bockstael con la de Jette cuando uno de ellos tocó la catenaria, por el que circula una corriente de 3.000 voltios.

El joven murió en el acto y cayó sobre un segundo amigo que falleció por el impacto, según informó el servicio de bomberos al diario local La Capital.

"Esto no es un videojuego. Pasear o escalar las infraestructuras es extremadamente peligroso", indicó un portavoz de los bomberos. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar la vida de los dos individuos, cuya identidad no ha trascendido.