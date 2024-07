Trump dice que nadie le avisó de la existencia de una amenaza antes de comenzar el mitin en Pensilvania

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado que ningún miembro de su dispositivo de seguridad le avisó de la existencia del tirador que intentó acabar con su vida la semana pasada durante un mitin en Pensilvania a pesar de que varios testigos habían avisado de una presencia sospechosa antes de que el exmandatario iniciara su discurso.

"A mí nadie me dijo nada. Me podrían haber dicho que esperara quince minutos antes de empezar, o veinte minutos, o cinco minutos. Pero nadie me dijo nada", ha indicado el presidente durante una entrevista a Fox News que será emitida el próximo lunes, aunque la cadena ya ha comenzado a publicar extractos este domingo.

El lunes será también el día que comparezca la directora del Servicio Secreto, Kim Cheatle, ante la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos para declarar sobre lo ocurrido.

El congresista republicano y presidente de la comisión, James Comer, ha denunciado de antemano el "fracaso histórico" del servicio de protección presidencial que ocurrió en Pensilvania, donde una de las balas mató prácticamente en el acto a uno de los asistentes, el exbombero Corey Comperatore.

El expresidente Trump ha coincidido con la opinión de Comer durante los extractos de la entrevista a Fox News. "Nadie me dijo nada, y eso que la gente decía que había alguien apostado en el tejado, había simpatizantes míos gritando, pero nadie me dijo nada, y creo que eso fue un error", ha indicado.