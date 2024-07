Reino Unido se abre a Europa con el nuevo Gobierno laborista

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, preside este jueves la cuarta ronda de diálogos de la Comunidad Política Europea (EPC, en sus siglas en inglés), que ha reunido en el palacio de Blenheim a líderes y representantes de 47 naciones e instituciones del viejo continente. Seguridad, migración, energía y la defensa del sistema democrático destacan entre las cuestiones de relevancia internacional que forman parte de la agenda de los debates previstos a lo largo de la jornada en esta histórica finca del condado de Oxfordshire, cuna de Winston Churchill.

El presidente Pedro Sánchez, que acogió en Granada el encuentro anterior de la EPC en octubre de 2023, encabeza la delegación española que se ha desplazado a Inglaterra. Se une a los más de 450 delegados, incluidos dirigentes de la OTAN, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo de Europa, que participan en la cumbre en un momento de cruda intensificación del desafío de Rusia sobre Ucrania, la mortal destrucción de Gaza orquestada por Israel y la expansión del populismo en Europa y América. Los líderes abordarán los "más apremiantes asuntos generacionales que encara Europa", de acuerdo con los anfitriones británicos, y serán recibidos en la tarde del jueves por el rey Carlos III en el palacio de Blenheim.

La reunión representa una magnífica oportunidad para Starmer, que cumple su segunda semana en Downing Street. Durante la campaña electoral, el respetado abogado de Derechos Humanos y ex director del servicio fiscal británico prometió normalizar las relaciones de Reino Unido y la Unión Europea, apostando por la colaboración en Defensa y Seguridad como punta de lanza del reajuste de una convivencia quebrada por el Brexit. Y, según dijo antes de viajar a Oxfordshire, "ese trabajo comienza el jueves en el encuentro de la EPC".

El primer gesto del anfitrión se dirigió a los vecinos de Reino Unido. Starmer, que se entrevistó con el presidente Joe Biden y otros líderes durante la cumbre de la OTAN en Washington, se aseguró en esta ocasión un encuentro bilateral con su homólogo irlandés, el Taoiseach Simón Harris, con anterioridad a la inauguración del encuentro europeo. Además, el mandatario laborista demostrará su voluntad de "reconstruir las relaciones con importantes socios europeos" en una cena prevista con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Blenheim, tras despedir al resto de invitados.

La cumbre arranca con un pleno enfocado en seguridad, seguido de tres "mesas redondas" centradas en migración, energía y conectividad y defensa de la democracia. "La barbárica guerra de Rusia continúa resonando por todo el continente, mientras infames bandas trafican gente inocente en viajes peligrosos que muy a menudo concluyen en tragedia. No podemos ser espectadores de este capítulo de la historia", declaró el anfitrión británico. Starmer presionará a sus invitados para que refuercen la ayuda a Ucrania.

"Cambio de tono"

El profesor Anand Menon, cofundador del 'think tank' Uk in a Changing Europe (UKiCE) celebra el "cambio de tono" del Gobierno británico respecto a la UE y resalta el papel de la EPC como plataforma de diálogo político. "No tenemos oportunidades de hablar con los europeos a un nivel político desde el Brexit. Carente de estructura, informal y abierto a encuentros bilaterales, la EPC es importante para nosotros", señaló el académico en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Londres (FPA).

La Comunidad Política Europea es un proyecto impulsado por Macron para dar cabida a países desconectados de la UE, como Reino Unido o Turquía, en conversaciones sobre los desafíos del continente. La guerra de Rusia en Ucrania ha potenciado la conexión entre los miembros de este club de 47 naciones, cuyos encuentros son escenarios propicios para labrar entendimientos bilaterales. Pero el futuro de la organización está en entredicho y la potencial salida del presidente francés del palacio del Elíseo podría suponer el golpe de muerte de unos encuentros que se inauguraron en Praga en octubre de 2022.