Un agente de Policía descubrió al atacante de Trump segundos antes de que abriera fuego contra el expresidente

La Policía de la localidad de Butler (Pensilvania) ha confirmado que uno de sus agentes se encontró cara a cara con el joven que abrió fuego este pasado sábado contra el expresidente de EEUU Donald Trump, segundos antes de que comenzara a disparar.

El agente, ha explicado al 'Washington Post' el sheriff del condado de Butler, Michael T. Slupe, había recibido una alerta sobre un sospechoso visto cerca del mitin donde Trump estaba pronunciando su discurso. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, descubrió a Thomas Matthew Crooks en el tejado de un edificio cercano.

No obstante, el agente que le encontró se había encaramado a la cornisa del tejado con ambas manos para asomarse, por lo que no pudo sacar su arma de fuego. "El agente se soltó porque no quería que le mataran", ha explicado Slupe.

Segundos después, Crooks comenzó a disparar contra Trump y contra los asistentes al evento, uno de los cuales, Corey Comperatore, acabó muerto mientras protegía a su familia. Otros dos espectadores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en estado crítico, pero han sido estabilizados.

Crooks murió abatido a tiros por el Servicio Secreto a los pocos momentos de comenzar a disparar.