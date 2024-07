Joe Biden, tras el atentado a Donald Trump: "No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, telefoneó a su rival presidencial republicano Donald Trump, después de que este fuera tiroteado y herido en una oreja en lo que las autoridades consideran un intento de asesinato en el dos personas murieron, incluido el propio agresor.

"Esta noche, el presidente Biden habló con el expresidente Trump. El presidente también habló con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el alcalde de Butler, Bob Dandoy", indicó un funcionario de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, que condenó el atentado en una declaración televisada poco después del ataque, regresó a Washington poco después de la medianoche, antes de lo previsto, desde Delaware. La Casa Blanca indicó que el presidente recibió informes actualizados de las autoridades de Seguridad Nacional y policiales encargadas de la investigación.

Trump fue herido en su oreja derecha después de que un tirador abriera fuego en pleno mitin en Butler (Pensilvania). El tirador, que fue abatido por efectivos del Servicio Secreto, se encontraba en un tejado fuera del perímetro del acto de campaña, según indicó el fiscal de distrito de Butler.

"No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla", dijo el político demócrata. "Me alegro de saber que está a salvo y bien. Rezo por él y su familia y por todos los que estuvieron en el mitin mientras esperamos más información", agregó. "Todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política", añandió Biden, quien le deseó una "una pronta recuperación".

El presidente subrayó que no se puede permitir que este tipo de violencia tenga lugar en Estados Unidos, y dejó claro que el mitin del republicano debería haber podido celebrarse de forma pacífica y sin problemas.

Ese mitin se celebró días antes de la Convención Nacional Republicana prevista desde este lunes y hasta el jueves en Milwaukee (Wisconsin), en la que se confirmará la nominación de Trump como candidato republicano.