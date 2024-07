La izquierda y Macron se imponen a la ultraderecha en las elecciones francesas, según varios sondeos

La izquierda y Macron se han impuesto a la ultraderecha de Marine Le Pen en las elecciones francesas, según varios sondeos tras el cierre de los colegios electorales.

La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular ha logrado entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas celebradas este domingo, con lo que evita una mayoría del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que logra entre 120 y 150 asientos y queda así en tercera posición, según la proyección publicada por las cadenas TF1 y LCI.

El segundo puesto es para Juntos por la República, los partidos afines al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Estos resultados suponen un vuelco con respecto a la primera vuelta, en la que la Agrupación Nacional fue la formación más votada con más del 33 por ciento de apoyo.

El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, ha exigido al presidente francés, Emmanuel Macron, el nombramiento de un primer ministro de la alianza de izquierdas que, según los sondeos, se ha impuesto en los comicios legislativos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado que las proyecciones de las segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo demuestran que "ha funcionado" el "cordón republicano" para evitar una victoria de las candidaturas de extrema derecha, según fuentes del entorno del mandatario citadas por varios medios franceses.

Sin embargo, ha matizado que los resultados no responden a la pregunta de "quién gobernará" y ha pedido "cautela". En particular ha destacado que el bloque centrista que lidera "no está muerto". "El cordón republicano ha funcionado y el bloque centrista ha resistido bien", ha apuntado, según fuentes del entorno presidencial citadas por TF1-LCI.

Un segundo estudio elaborado por Elabe BFMTV, RMC y 'La Tribune' confirma estos resultados: NFP (175-205 escaños), Juntos por la República (150-175 escaños) y Agrupación Nacional (115-150 escaños).

Según el estudio de Ifop para LCI-TF1, por detrás de las tres principales formaciones quedarían Los Republicanos/derecha diversa (60-65 asientos), la izquierda diversa (10 asientos) y otros (5-6 escaños).

El estudio de Elabe sitúa tras las tres formaciones principales a Los Republicanos/derechas diversas (60-70 escaños), las izquierdas diversas (11-13 escaños), varios regionalistas/ecologistas (10-14 escaños) y soberanistas/extrema derecha (0-1 escaños).

La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289. Tras estos resultados, los partidos de izquierda y de centro pusieron en marcha un cordón sanitario para intentar impedir un gobierno de extrema derecha.