"Nicaragua no es un régimen de personas en su sano juicio"

Edipsia Dubón es una de las 94 personas que en febrero del pasado año fueron declaradas prófugas de la justicia por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Como también le sucedió al exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez, la autora Gioconda Belli y el obispo Silvio Báez, se le despojó de la nacionalidad nicaragüense y sus bienes fueron incautados. "En mayo de 2018 estaba en un fórum en Oslo cuando se produjo en Managua la manifestación multitudinaria del Día de las Madres, dispersada con francotiradores apostados en el Estadio Nacional", recuerda.

"Hubo más de veinte muertos y yo lo denuncié en la prensa. Me dijeron que si volvía a mi país sería arrestada y partí para Estados Unidos, primero, y luego a Costa Rica, donde está el grueso del exilio nicaragüense y creamos la Fundación Puentes para el Desarrollo". Ella, junto a otras cinco activistas de Guatemala, El Salvador y Honduras, recorre España para dar cuenta de los derechos sociales y ambientales en sus lugares de procedencia. La gira, que acaba de recalar en Bilbao, está impulsada por las ONG Farmamundi y Protection International Mesoamérica.

¿Cómo fue su experiencia en la escena política de Nicaragua?Soy economista y cuando me incorporé al Movimiento Renovador Sandinista en 2006 ni siquiera podía imaginar la involución política que hemos sufrido. Mi partido era una escisión del Frente Sandinista, impulsada por Sergio Ramírez y Dora María Téllez, líderes de la Revolución. Al año de ingresar nos retiraron la personalidad jurídica y creamos una coalición de partidos para participar en las elecciones de 2011 en las que salí elegida diputada.

¿Fue difícil trabajar en la Asamblea Nacional?Recuerdo el día de la investidura saltando de silla en silla para evitar que nos golpearan los sandinistas, que nos consideraban traidores. Fue el principio. No nos facilitaban los documentos de las comisiones parlamentarias y un policía me seguía hasta el baño. En julio de 2016 nos enteramos por televisión de que habíamos sido destituidos de nuestros cargos sin ningún tipo de procedimiento. Interpusimos en vano recursos de amparo y denuncias internacionales. Pero Nicaragua, entonces, no era un foco de atención.

¿Quiénes sufrían el acoso de los cuerpos de seguridad y los paramilitares?Inicialmente se dirigió a los que participábamos en partidos, luego a los militantes sociales y, más tarde, la violencia se dirigió contra todo aquel que demandara derechos. Llevamos a cabo una concentración en la ciudad de León y aparecieron turbas de sujetos cubiertos con pasamontañas lanzándonos cócteles molotov y piedras.

¿Cuándo se produce ese punto de inflexión que pone en jaque al régimen?El desmantelamiento de la democracia comienza en 2007 y siete años después el Gobierno lleva a cabo la reforma constitucional para perpetuarse en el poder y elabora la Ley del Canal Interoceánico, que deja en manos de los chinos la mitad del territorio. Además, el creciente extractivismo minero desplazaba a los campesinos. Resultó evidente que si no eras del partido estabas excluido de los beneficios del Estado.