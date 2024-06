Un estudiante filipino le pide al Papa que deje de usar términos homófobos

Un estudiante de la facultad de Psicología de la Universidad de Manila pidió al papa Francisco "que deje de utilizar vocabulario ofensivo hacia la comunidad Lgbtqi+" durante una reunión 'online' con el Pontífice y estudiantes asiáticos.

Jack Lorenz Acebedo Rivera, estudiante de psicología de la Universidad de Manila, participó en la reunión de este jueves con el Pontífice y en su intervención explicó que él había sido acosado por ser bisexual y por ello instó a Francisco a dejar de usar lenguaje ofensivo hacia la comunidad Lgbtqi+ porque "estas palabras causan un dolor inmenso”.

La petición del estudiante, que llevaba una banda arco iris, llegó después de que se supo que Francisco había utilizado la palabra 'mariconería' en un par de ocasiones. El Papa tuvo que pedir disculpas por haber afirmado en una reunión con obispos que hay "mucho mariconeo" en estas instituciones eclesiásticas y aseguró que no era su intención ofender.

Según explicó el diario 'Corriere della Sera', días después Francisco volvió a usarla en una conversación con sacerdotes de Roma explicando que un día un monseñor le dijo: "Aquí en el Vaticano hay mucho mariconeo" y se refirió a un "lobby gay".

Rivera, de unos 20 años, también explicó sus problemas por ser hijo de una madre soltera, abandonada, pero que no puede divorciarse y por eso pidió a Jorge Bergoglio que hablara a favor del divorcio en Filipinas.

En su respuesta a los estudiantes, el Papa habló de "profundas discriminaciones arraigadas en la mente de las personas", citando el ejemplo de Rivera, sin embargo, no mencionó la petición no utilizar palabras homófobas hacia la comunidad Lgbtqi+. "No debe haber discriminación de ningún tipo", agregó sin dar más detalles.