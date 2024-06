Las seis mujeres de Enrique VIII toman la voz protagonista en una exposición en Londres

Las seis mujeres que se casaron con el rey Enrique VIII, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr protagonizan una exposición en la National Portrait Gallery de Londres.

A partir de este jueves la galería de arte expondrá al público las historias de las reinas que convivieron con el rey Tudor a través de más de 140 obras, entre las que se incluyen retratos del siglo XVI de Hans Holbein el Joven y fotografías de Hiroshi Sugimoto.

Así, intenta profundizar en sus vidas más allá de la rima por la que se las recuerda, en referencia a su muerte ('Divorced, beheaded, died, Divorced, beheaded, survived', que se traduce por 'Divorciada, decapitada, muerta / Divorciada, decapitada, superviviente'), como destacó a EFE la comisaria de la exposición, Charlotte Bolland.

"Esta exposición es realmente sobre celebrar la individualidad de estas seis mujeres que conocemos como las seis esposas, una especie de identidad de grupo en la que se las ha reducido a una sola cosa", consideró.

Permitir que cuenten su historia

De esta forma, el objetivo de la exposición 'Six Lives: The Stories of Henry VIII's Queens' ('Seis vidas: las historias de las reinas de Enrique VIII') es dar el altavoz a estas mujeres para que sean las protagonistas de su propia narrativa.

Mediante sus redes de contactos, sus aficiones o la relación con sus familias, muchas de ellas expuestas a través de objetos personales o de cómo se mostraban en sus retratos, la muestra hace posible que el público se acerque de una manera más personal a cada una de ellas.

Por ejemplo, en la muestra sobresalen un retrato de Ana de Cléveris pintado por Edgar Degas, la caja con las herramientas de escritura de Catalina de Aragón o el libro de oraciones de Ana Bolena, entre otras obras y efectos personales.

Estas obras de la época interactúan a su vez con otras posteriores, que mostrarán cómo la cultura popular ha reinterpretado y representado a las seis mujeres, con los trajes utilizados en el popular musical 'SIX' -cuyas protagonistas actuarán en la galería la noche del 26 de julio- o las fotografías a modelos de cera de las reinas de Hiroshi Sugimoto.

El objetivo de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre, es generar la empatía de los asistentes, como planteó el director de la National Portrait Gallery, Nicholas Cullinan, según la nota de prensa.

"Y recordarnos que debemos reflexionar sobre las historias que construimos colectivamente y la facilidad con la que podemos terminar definiendo a las personas por un único momento de sus vidas", subrayó