El Papa tiene en su mesilla de noche un libro de Salmos de un soldado ucraniano muerto

El papa Francisco reveló este miércoles que tiene en su mesilla de noche una edición del Libro de los Salmos del Nuevo Testamento que perteneció a un soldado ucraniano muerto en el frente en la guerra tras la invasión rusa.

"Yo tengo en mi mesilla el Libro de Salmos del Nuevo Testamento de un soldado ucraniano muerto que me han enviado y él rezaba en el frente con este libro", explicó durante la catequesis que pronunció en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

Francisco ya había hablado y mostrado durante otra audiencia este libro, así como el rosario que pertenecieron a un soldado de nombre Oleksandr, que falleció en Avdijevka con tan sólo 23 años.

El libro y el rosario fueron entregados al papa Francisco por la monja argentina que vive en España Sor Lucía Caram.

Durante la audiencia de este miércoles, el papa Francisco volvió a pedir oraciones para conseguir la paz: "La guerra es una derrota desde el inicio. Recemos por la paz en la martirizada Ucrania, en Tierra Santa, en Sudán, en Myanmar y donde se sufre por la guerra. Recemos todos los días por la paz", instó.

"Los salmos son oraciones para todas las estaciones: no hay estado de ánimo o necesidad que no encuentre en ellos las mejores palabras para convertirlas en oración. A diferencia de todas las demás oraciones, los salmos no pierden su eficacia a fuerza de repetición; al contrario, la aumentan", explicó el pontífice durante la catequesis.