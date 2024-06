Un doctor indio encuentra un dedo humano en un helado: "Di un mordisco y sentí algo grande"

Un joven doctor indio denunció haber encontrado un dedo humano seccionado en un cono de helado, un suceso que la Policía de la ciudad costera de Bombay afirmó este jueves estar investigando.

"Hemos recibido una denuncia y el dedo está siendo examinado por el departamento forense, tendremos una respuesta en varios días", dijo a EFE Ravindra Adane, el inspector de Policía de la estación de Malad en Bombay.

Fue en esta zona de la capital financiera del país asiático donde un doctor de 26 años de edad, cuyo nombre no ha trascendido, denunció el hallazgo.

"Estaba disfrutando de mi helado (...), di un mordisco hacia el centro del cono y sentí que había algo grande. Pensé que igual era un trozo de fruto seco o algo, menos mal que no me lo tragué", afirmó el joven en una entrevista al canal de televisión indio Times Now.

Subrayó su horror al darse cuenta de que el trozo en cuestión se parecía a un dedo humano "con huellas dactilares", el hueso e incluso una uña. "Soy un doctor, sé a qué se parece el cuerpo humano", dijo.

El joven puso en hielo el pedazo sospechoso, se acercó a la estación de Policía local para interponer una denuncia y posteriormente incluso intentó contactar a la compañía de helados para elevar su queja.

Varias televisiones, incluyendo Times Now y la cadena delhí NDTV, emitieron imágenes emborronadas del supuesto dedo humano incrustado en el helado, aunque en redes sociales como X se podía ver la grabación con detalle.